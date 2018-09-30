Путин приехал на гонку "Формулы-1" в Сочи
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Президент РФ Владимир Путин прибыл на гонку Грин-при России по "Формуле-1" в Сочи. Главу государства встретили почётный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун, спортивный директор Росс Браун, управляющий директор Чейз Кэри и вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Нужно отметить, что Владимир Путин уже традиционно посещает эти соревнования и принимает участие в награждении победителей.
Россия добилась права проведения этапа чемпионата мира в 2010 году. Согласно соглашению, соревнования могут проводиться до 2025 года.