Путин приехал на гонку "Формулы-1" в Сочи

Президент РФ Владимир Путин прибыл на гонку Грин-при России по "Формуле-1" в Сочи. Главу государства встретили почётный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун, спортивный директор Росс Браун, управляющий директор Чейз Кэри и вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Нужно отметить, что Владимир Путин уже традиционно посещает эти соревнования и принимает участие в награждении победителей.