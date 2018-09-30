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Регион
Опубликовано 30 сентября 2018, 16:08

Путин наградил Хэмилтона за победу в Гран-при России по "Формуле-1"

Фото: &copy;L!FE

Фото: ©L!FE

Президент РФ Владимир Путин вручил награду гонщику "Мерседеса" Льюису Хэмилтону за победу в Гран-при России по "Формуле-1". Гонка состоялась на автодроме в Сочи.

Напомним, вторым в гонке стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Изначально лидировал именно он, однако по просьбе команды пропустил Хэмилтона, поскольку тот ведёт борьбу за победу в чемпионате. Третьим пришёл немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

Для Хэмилтона это уже третья победа на Гран-при России. Что же касается российского пилота "Уильямса" Сергея Сироткина, он пришёл 18-м.

Нужно отметить, что Владимир Путин уже традиционно посещает эти соревнования и принимает участие в награждении победителей.

Россия добилась права проведения этапа чемпионата мира в 2010 году. Согласно договору, соревнования могут проводиться до 2025 года.

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Александр Юнашев
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