Путин наградил Хэмилтона за победу в Гран-при России по "Формуле-1"

Президент РФ Владимир Путин вручил награду гонщику "Мерседеса" Льюису Хэмилтону за победу в Гран-при России по "Формуле-1". Гонка состоялась на автодроме в Сочи.

Напомним, вторым в гонке стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Изначально лидировал именно он, однако по просьбе команды пропустил Хэмилтона, поскольку тот ведёт борьбу за победу в чемпионате. Третьим пришёл немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

Для Хэмилтона это уже третья победа на Гран-при России. Что же касается российского пилота "Уильямса" Сергея Сироткина, он пришёл 18-м.

Нужно отметить, что Владимир Путин уже традиционно посещает эти соревнования и принимает участие в награждении победителей.