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Опубликовано 1 октября 2018, 12:37

Названы лауреаты Нобелевской премии — 2018 по медицине

Фото: &copy; Pixabay/

Фото: © Pixabay/

Отмечается, что обладателями премии стали учёные, разработавшие новый метод иммунотерапии рака.

Нобелевскую премию — 2018 по медицине получили американский иммунолог, специалист по иммунотерапии рака Джеймс Эллисон и японский учёный-иммунолог Тасуку Хондзё. Об этом сообщает комитет премии.

Они провели исследования в области терапии рака.

Церемония награждения состоится 10 декабря. По традиции премию вручат в Стокгольме.

Джеймс Эллисон — известный американский специалист по иммунотерапии рака. Он работает в Онкологическом центре им. М.Д. Андерсона Техасского университета.

Тасуку Хондзё — учёный-иммунолог из Японии.

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Владислав Фёдоров
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