Названы лауреаты Нобелевской премии — 2018 по медицине
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Отмечается, что обладателями премии стали учёные, разработавшие новый метод иммунотерапии рака.
Нобелевскую премию — 2018 по медицине получили американский иммунолог, специалист по иммунотерапии рака Джеймс Эллисон и японский учёный-иммунолог Тасуку Хондзё. Об этом сообщает комитет премии.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.
The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI
Они провели исследования в области терапии рака.
Церемония награждения состоится 10 декабря. По традиции премию вручат в Стокгольме.
Джеймс Эллисон — известный американский специалист по иммунотерапии рака. Он работает в Онкологическом центре им. М.Д. Андерсона Техасского университета.
Тасуку Хондзё — учёный-иммунолог из Японии.