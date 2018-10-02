Модель, которая два года обслуживала Льюиса Хэмилтона, разбилась насмерть

Пока полиция расследует обстоятельства этой ужасной аварии, друзья и коллеги Кейт выражают свои соболезнования её родным. Известно, что девушка ехала за рулём своего чёрного автомобиля BMW.

По словам очевидцев, удар был такой силы, что шансов выжить у Вудкок практически не оставалось. Девушке было всего 30 лет.

За свою недолгую жизнь, она успела стать настоящей звездой гонок "Формула-1". Именно она последние два года неизменно сопровождала каждый выход на подиум и к болиду Льюиса Хэмилтона. Модельное агентство, в котором работала Кейт заключило контракт с командой "Мерседес" и эффектная девушка бесспорно стала настоящим украшением команды.