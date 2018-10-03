Названы лауреаты Нобелевской премии — 2018 по химии
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Учёные получили награду за исследования в области эволюции химических молекул, что позволяет, в частности, создавать новые лекарства.
Лауреатами Нобелевской премии — 2018 по химии стали учёные Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер. Об этом сообщает Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB
Учёные получили награду за исследования в области эволюции химических молекул, что позволяет, в частности, создавать новые лекарства.
Церемония награждения названных лауреатов пройдёт по традиции в Стокгольме 10 декабря.
Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии — 2018 по медицине, а также по физике.