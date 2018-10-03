Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября 2018, 12:53

Названы лауреаты Нобелевской премии — 2018 по химии

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Учёные получили награду за исследования в области эволюции химических молекул, что позволяет, в частности, создавать новые лекарства.

Лауреатами Нобелевской премии — 2018 по химии стали учёные Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер. Об этом сообщает Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Учёные получили награду за исследования в области эволюции химических молекул, что позволяет, в частности, создавать новые лекарства.

Церемония награждения названных лауреатов пройдёт по традиции в Стокгольме 10 декабря.

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии — 2018 по медицине, а также по физике.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • химия
  • В мире
  • Нобелевская премия
  • Наука и технологии
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar