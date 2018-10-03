Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября 2018, 17:51

Москалькова поддержала смягчение статьи об экстремизме

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

По мнению омбудсмена, человек зачастую не может оценить всей опасности распространения той или иной информации.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает предложение о смягчении 282-й статьи УК РФ показателем зрелости и цивилизованности российского общества. Об этом сообщила её пресс-служба.

— Это в том числе ещё одно свидетельство зрелости общества: в цивилизованном и взаимоуважительном диалоге с властью был найден компромисс, который устраивает всех, — рассказала омбудсмен.

Она также подчеркнула, что предложение президента заслуживает всяческой поддержки, так как человек не всегда может полностью оценить, в чём заключается общественная опасность распространения той или иной информации.

Ранее Владимир Путин внёс в Госдуму проект о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Это коснётся только тех, чьи действия не представляют угрозы для основ безопасности страны. В таком случае глава государства предлагает прибегать к административной ответственности.

BannerImage
Артур Белкин
  • Новости
  • Законы
  • Татьяна Москалькова
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar