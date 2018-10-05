Эксперты: Смягчение наказания за репосты — компромисс, который устроит всех

Тем не менее у правозащитников есть дополнения. На их взгляд, в законе должно быть уточнено само определение экстремистской деятельности.

Смягчение наказания за репосты является свидетельством зрелости нашего общества. Об этом заявила представитель аппарата федерального омбудсмена Любовь Филипп, которая возглавляет управление защиты прав человека в уголовном судопроизводстве.

— Мы очень рады этой инициативе и всячески её поддерживаем. По словам Татьяны Москальковой, инициатива президента ещё раз показывает, что он, образно говоря, держит руку на пульсе гражданского общества. Это ещё одно свидетельство зрелости нашего общества. В цивилизованном и взаимоуважительном диалоге с властью был найден компромисс, который устраивает всех, — заявила она во время круглого стола с членами комиссии Общественной палаты и блогерами.

Вместе с тем в аппарате омбудсмена полагают, что для противодействия экстремизму необходимо применять полный комплекс мер в области улучшения законодательства и правоприменительной практики. Первым шагом в этой сфере должно быть рассмотрение вопроса об уточнении в законе самого определения экстремистской деятельности. По мнению экспертов, его стоит привести в соответствие с Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также включить в него словосочетание "связанные с применением насилия".