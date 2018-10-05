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Регион
Опубликовано 5 октября 2018, 19:22

Игрокам НХЛ запретили играть в Fortnite во время соревнований

Фото: &copy;&nbsp;Epic Games

Фото: © Epic Games

Также это касается и других видеоигр, в которые спортсмены хотели играть в процессе поездок.

Игрок канадского хоккейного клуба "Ванкувер Кэнакс" Бо Хорват рассказал, что его команде запретили играть в Fortnite и другие видеоигры во время поездок и соревнований в разных городах. Сам Хорват запрет скорее одобряет.

По словам представителей клуба, запрет введён для того, чтобы поощрять социальные взаимодействия между участниками команды в дороге.

Тренер университетской команды UBC Thunderbirds Свен Бутеншон согласился с политикой клуба. Он тоже считает, что поездки команд по городам открывают для игроков возможность укрепить боевой дух и в них нет места видеоиграм.

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Сергей Сурепин
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