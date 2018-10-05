Игрокам НХЛ запретили играть в Fortnite во время соревнований
Фото: © Epic Games
Также это касается и других видеоигр, в которые спортсмены хотели играть в процессе поездок.
Игрок канадского хоккейного клуба "Ванкувер Кэнакс" Бо Хорват рассказал, что его команде запретили играть в Fortnite и другие видеоигры во время поездок и соревнований в разных городах. Сам Хорват запрет скорее одобряет.
По словам представителей клуба, запрет введён для того, чтобы поощрять социальные взаимодействия между участниками команды в дороге.
Тренер университетской команды UBC Thunderbirds Свен Бутеншон согласился с политикой клуба. Он тоже считает, что поездки команд по городам открывают для игроков возможность укрепить боевой дух и в них нет места видеоиграм.