Игрокам НХЛ запретили играть в Fortnite во время соревнований

Также это касается и других видеоигр, в которые спортсмены хотели играть в процессе поездок.

Игрок канадского хоккейного клуба "Ванкувер Кэнакс" Бо Хорват рассказал, что его команде запретили играть в Fortnite и другие видеоигры во время поездок и соревнований в разных городах. Сам Хорват запрет скорее одобряет.

По словам представителей клуба, запрет введён для того, чтобы поощрять социальные взаимодействия между участниками команды в дороге.