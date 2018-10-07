"Папа накажет меня". Нурмагомедов извинился за драку после боя с Макгрегором

Российский боец назвал своё поведение после поединка UFC с ирландцем Конором неприемлемым.

7 октября ночью прошёл бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Победу одержал Хабиб. Это произошло после удушающего приёма, ирландец сдался в начале четвёртой минуты четвёртого раунда.

Сразу по завершению боя в октагоне и за его пределами началась массовая драка — в ней оказались замешаны в том числе враждующие атлеты. Хабиб первым бросился в зал драться с болельщиками ирландца. Как заявил на пресс-конференции после боя глава UFC Дана Уайт, россиянин может быть дисквалифицирован — решение примет Атлетическая комиссия штата Невада. В таком случае Нурмагомедов может быть лишён завоёванного титула.

"То, что я прыгнул за клетку, — это плохо. Но как люди могут говорить, что я перепрыгнул через ограждение, когда кто-то говорит про мою религию, про моего отца… ММА — это не спорт с оскорблениями, это не про треш-ток, — объяснил свой поступок Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.