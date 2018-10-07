"Сладкий сон принца". В Госдуме усомнились в возможности ухода РФ с рынка нефти

Для исчезновения России с нефтяного рынка через 19 лет, которое спрогнозировал саудовский принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, нет никаких предпосылок. Об этом заявил первый замглавы Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

— Это сладкий сон принца, потому что никаких предпосылок для того, чтобы РФ ушла с рынка нефти, нет. Запасы позволяют, компании тоже активно вкладывают средства в развитие, — подчеркнул Ананских.