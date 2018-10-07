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Регион
Опубликовано 7 октября 2018, 14:28

"Сладкий сон принца". В Госдуме усомнились в возможности ухода РФ с рынка нефти

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Для исчезновения России с нефтяного рынка через 19 лет, которое спрогнозировал саудовский принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, нет никаких предпосылок. Об этом заявил первый замглавы Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

— Это сладкий сон принца, потому что никаких предпосылок для того, чтобы РФ ушла с рынка нефти, нет. Запасы позволяют, компании тоже активно вкладывают средства в развитие, — подчеркнул Ананских.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что в будущем количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится. Спрос на чёрное золото, по его подсчётам, ежегодно будет расти до 1,5% до 2030 года. После этого спрос начнёт падать, что приведёт к исчезновению с нефтяного рынка многих крупных игроков, таких как Россия и Китай.

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Алёна Темирчиева
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