"Сладкий сон принца". В Госдуме усомнились в возможности ухода РФ с рынка нефти
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Для исчезновения России с нефтяного рынка через 19 лет, которое спрогнозировал саудовский принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, нет никаких предпосылок. Об этом заявил первый замглавы Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
— Это сладкий сон принца, потому что никаких предпосылок для того, чтобы РФ ушла с рынка нефти, нет. Запасы позволяют, компании тоже активно вкладывают средства в развитие, — подчеркнул Ананских.
Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что в будущем количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится. Спрос на чёрное золото, по его подсчётам, ежегодно будет расти до 1,5% до 2030 года. После этого спрос начнёт падать, что приведёт к исчезновению с нефтяного рынка многих крупных игроков, таких как Россия и Китай.