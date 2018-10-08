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Опубликовано 8 октября 2018, 03:39

Генеральный директор Google тайно посетил Пентагон

Фото: &copy; wikipedia.org/Maurizio Pesce&nbsp;

Фото: © wikipedia.org/Maurizio Pesce 

Руководитель компании попытался смягчить раздражение ведомства, вызванное отказом продлить контракт на создание ИИ для беспилотников.

Генеральный директор компании Google Сундар Пичаи посетил Пентагон. Там он провёл переговоры после отказа от продолжения сотрудничества. Переговоры проводились с гражданскими и военными чиновниками в штаб-квартире Министерства обороны США.

Пичаи попытался смягчить раздражение Пентагона, вызванное отказом Google продлить контракт на разработку искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов. Речь идёт о проекте Maven. В рамках этого проекта Google помогала Пентагону усовершенствовать точность боевых беспилотников.

Напомним, в апреле 2018 года более трёх тысяч сотрудников Google написали коллективное письмо с требованием отказаться от контракта по проекту Maven. Сотрудники Google заявили, что участие в военных проектах противоречит политике компании.

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Сергей Сурепин
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