У берегов Приморского края спасены шесть рыбаков из КНДР

У берегов Приморья в Японском море экипаж теплохода DS Marmadura спас несколько рыбаков из Северной Кореи. Шесть человек дрейфовали в потерявших ход полузатопленных шхунах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.

— Поступила информация от капитана теплохода DS Marmadura о том, что в Японском море, примерно в 160 милях к юго-востоку от приморского порта Находка, он обнаружил полузатопленную рыболовную шхуну и спас с неё трёх человек, это северокорейские рыбаки. Состояние спасённых рыбаков удовлетворительное, — цитирует агентство Пирожкова.

Спасённые рыбаки были переправлены на находившееся в этом районе рыболовное судно Северной Кореи. Но через несколько часов экипаж DS Marmadura обнаружил ещё одну опрокинутую рыболовную шхуну, на которой находилось трое рыбаков из КНДР. После того как рыбаков взяли на борт, судно уже не стало менять свой курс и отправилось в пункт назначения в Петропавловск-Камчатский.

На Камчатке иностранных граждан передадут властям. О случившемся сообщили в Генконсульство КНДР во Владивостоке.