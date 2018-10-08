Звезда "Игры престолов" чуть не утонула в бассейне в детстве
Фото © Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Images
Актёр Кит Харингтон, играющий Джона Сноу в популярном сериале, признался, что чуть не умер в детстве.
Перед своей шокирующей смертью в пятом сезоне персонаж Кита Джон Сноу пережил многое, в том числе битву, в которой численность врагов превосходила его команду. После убийства его воскресили. Теперь актёр признался, что в жизни у него был подобный опыт.
По словам Харингтона, он чуть не умер в детстве. Актёр рассказал, что этот инцидент произошёл в бассейне, когда Киту было четыре года. Звезда сериала признался, что он был в нескольких минутах от смерти.
Исполнитель роли Джона Сноу не уточнил, как именно произошёл этот инцидент. Известно, что у актёра были сложные отношения со старшим братом, который постоянно издевался над ним.