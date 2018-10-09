Назван новый претендент на роль Бэтмена

Предполагается, что заменить Бена Аффлека может звезда фильма "300 спартанцев". Речь идёт об английском актёре Джеке О’Коннелле. Он играл не только в "Спартанцах", но и в "Тюльпанной лихорадке".

Сроки запуска в производство сольного фильма пока не называются. Мэтт Ривз, который числится постановщиком картины уже не первый год, заявлял в августе 2018 года, что он продолжает работать над сценарием картины.

Что же касается Аффлека, то его возвращение к роли маловероятно. Это связано не только с его проблемами с алкоголем, но и со стоимостью страховки, которая сильно выросла после того, как он решил лечиться от алкоголизма. Предполагается, что съёмки фильма начнутся в 2019 году, а премьера может состояться в 2020 году.