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Опубликовано 9 октября 2018, 08:37

Назван новый претендент на роль Бэтмена

Фото &copy; Jonathan Short/Invision/AP

Фото © Jonathan Short/Invision/AP

Киностудия Warner Bros. находится в активном поиске нового исполнителя роли Брюса Уэйна.

Предполагается, что заменить Бена Аффлека может звезда фильма "300 спартанцев". Речь идёт об английском актёре Джеке О’Коннелле. Он играл не только в "Спартанцах", но и в "Тюльпанной лихорадке".

Сроки запуска в производство сольного фильма пока не называются. Мэтт Ривз, который числится постановщиком картины уже не первый год, заявлял в августе 2018 года, что он продолжает работать над сценарием картины.

Что же касается Аффлека, то его возвращение к роли маловероятно. Это связано не только с его проблемами с алкоголем, но и со стоимостью страховки, которая сильно выросла после того, как он решил лечиться от алкоголизма. Предполагается, что съёмки фильма начнутся в 2019 году, а премьера может состояться в 2020 году.

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Сергей Сурепин
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