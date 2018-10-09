"Есть более актуальные вещи". В Госдуме оценили идею замены бумажных паспортов

Как сообщалось ранее, стоимость реформы оценивается в 114,5 млрд рублей, а затраты планируют возместить за счёт госпошлины на получение документа нового образца.

Замена бумажных паспортов на электронные является правильной инициативой, однако под вопросом её актуальность в условиях кризиса. Такое мнение РИА "Новости" высказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

— Инициатива правильная, — сказал он. — Не знаю, как это можно сделать за ближайшие три года, особенно в условиях кризиса, и нужно (ли) сейчас на это тратить деньги, потому что есть более актуальные вещи, например, обновление инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российское правительство обсуждает идею постепенной замены бумажных паспортов граждан России на электронные. Отмечалось, что данный процесс должен начаться в 2021 году. Бумажный вариант может заменить пластиковая карточка с чипом, а такой документ будет способен содержать юридически значимую информацию о россиянине, в том числе СНИЛС, водительские права и другие личные данные.