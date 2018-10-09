Умер последний Герой Советского Союза в Крыму Ашот Аматуни

Как отметил глава полуострова, он внёс существенный вклад в развитие Крыма, в укрепление межнационального единства, а также патриотическое воспитание молодёжи.

Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Ашот Аматуни скончался в Крыму на 95-м году жизни. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов.

— Глубоко скорблю в связи с кончиной Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Ашота Апетовича Аматуни. Это невосполнимая потеря, — отметил Аксёнов.

По его словам, Аматуни прожил яркую жизнь и мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной войны.

— Ашот Апетович внёс существенный вклад в развитие Крыма, в укрепление межнационального единства, патриотическое воспитание молодёжи, — продолжил глава Республики.

Глава Крыма также выразил соболезнования родным и близким Аматуми и отметил, что он "навсегда останется в нашей памяти образцом воинской доблести, высокой гражданственности, самоотверженной и беззаветной любви к Родине".