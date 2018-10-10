Бен Аффлек расстался с моделью Playboy
Фото © Chris Pizzello/Invision/AP
Голливудский актёр принял решение прекратить отношения с 22-летней моделью Шоной Секстон.
Информация поступила от инсайдеров из близкого окружения актёра. Как стало известно, Аффлек пригласил Шону Секстон на отдых в Монтану. Это произошло сразу же после того, как он подписал документы о разводе с Дженнифер Гарнер.
Однако долго он не планировал встречаться с моделью. Сразу же после того, как они вернулись в Лос-Анджелес, Аффлек бросил Секстон. По информации инсайдера, отношения между знаменитостями были случайными и несерьёзными.
Также стало известно, что единственные приоритеты Бена сейчас — это его семья и трезвый образ жизни. Ранее сообщалось, что Аффлек прошёл курс реабилитации от алкоголизма. Из-за своей зависимости он может лишиться роли Бэтмена.