Бен Аффлек расстался с моделью Playboy

Голливудский актёр принял решение прекратить отношения с 22-летней моделью Шоной Секстон.

Информация поступила от инсайдеров из близкого окружения актёра. Как стало известно, Аффлек пригласил Шону Секстон на отдых в Монтану. Это произошло сразу же после того, как он подписал документы о разводе с Дженнифер Гарнер.

Однако долго он не планировал встречаться с моделью. Сразу же после того, как они вернулись в Лос-Анджелес, Аффлек бросил Секстон. По информации инсайдера, отношения между знаменитостями были случайными и несерьёзными.