Слуцкий: России стоит задуматься о приостановлении членства в Совете Европы
Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
По словам парламентария, Москва "устала от бесконечной русофобской истерии, деструктива, дискриминации и двойных стандартов в ПАСЕ".
Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ стоит задуматься о приостановлении членства в Совете Европы до того, как её исключат. Такое мнение парламентарий высказал журналистам, комментируя заявление генсека СЕ Турбьёрна Ягланда.
— Сегодняшняя деструктивность организации и её институтов, в первую очередь ПАСЕ, говорит о том, что, возможно, нам стоит самим подумать о приостановлении или замораживании членства России в Совете Европы, не дожидаясь, пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения, — сказал он.
По словам Слуцкого, это типичная игра на опережение для Совета Европы, а Ягланд делает такие заявления, как генсек, загнанный в угол. Он также добавил, что Москва "устала от бесконечной русофобской истерии, деструктива, дискриминации и двойных стандартов в ПАСЕ".
Ранее сообщалось, что Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если страна не начнёт платить членские взносы до середины 2019 года.