Слуцкий: России стоит задуматься о приостановлении членства в Совете Европы

По словам парламентария, Москва "устала от бесконечной русофобской истерии, деструктива, дискриминации и двойных стандартов в ПАСЕ".

Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ стоит задуматься о приостановлении членства в Совете Европы до того, как её исключат. Такое мнение парламентарий высказал журналистам, комментируя заявление генсека СЕ Турбьёрна Ягланда.

— Сегодняшняя деструктивность организации и её институтов, в первую очередь ПАСЕ, говорит о том, что, возможно, нам стоит самим подумать о приостановлении или замораживании членства России в Совете Европы, не дожидаясь, пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения, — сказал он.

По словам Слуцкого, это типичная игра на опережение для Совета Европы, а Ягланд делает такие заявления, как генсек, загнанный в угол. Он также добавил, что Москва "устала от бесконечной русофобской истерии, деструктива, дискриминации и двойных стандартов в ПАСЕ".