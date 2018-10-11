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Опубликовано 11 октября 2018, 15:19

Госдума приняла в I чтении законопроект Яровой против "колумбайн-сообществ"

Фото &copy; Wikipedia /&nbsp;Columbine High School massacre&nbsp;

Фото © Wikipedia / Columbine High School massacre 

Предполагается, что страницы в соцсетях, которые призывают детей и подростков к совершению противоправных действий, будут блокировать без суда и в течение суток.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту жизни детей от "колумбайн-сообществ" — страничек в социальных сетях, посвящённых бойне в американской школе в штате Колорадо в 1999 году. "За" единогласно проголосовали 415 депутатов.

Документ предполагает внесение изменений в статью 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Таким образом, создаётся механизм, позволяющий не удалять интернет-страницы, содержащие опасный контент, а прекращать к ним доступ. Это поможет органам следствия и полиции осуществить сбор и фиксацию необходимых доказательств для проведения расследования.

По мнению авторов законопроекта, чем оперативнее начинают работать правоохранители, тем больше шансов на спасение жизни и здоровья ребёнка.

Напомним, что именно с "колумбайн-сообществами" связывают нападение на школу в Стерлитамаке в апреле текущего года, а также похожую историю, произошедшую в Улан-Удэ в январе.

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Марина Калегина
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