Госдума приняла в I чтении законопроект Яровой против "колумбайн-сообществ"

Предполагается, что страницы в соцсетях, которые призывают детей и подростков к совершению противоправных действий, будут блокировать без суда и в течение суток.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту жизни детей от "колумбайн-сообществ" — страничек в социальных сетях, посвящённых бойне в американской школе в штате Колорадо в 1999 году. "За" единогласно проголосовали 415 депутатов.

Документ предполагает внесение изменений в статью 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Таким образом, создаётся механизм, позволяющий не удалять интернет-страницы, содержащие опасный контент, а прекращать к ним доступ. Это поможет органам следствия и полиции осуществить сбор и фиксацию необходимых доказательств для проведения расследования.

По мнению авторов законопроекта, чем оперативнее начинают работать правоохранители, тем больше шансов на спасение жизни и здоровья ребёнка.