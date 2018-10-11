История о погибшей на подлодке журналистке из Швеции будет экранизирована

Сценарист и производственная компания уже договорились с родителями жертвы и полицейским, который расследовал дело, о сотрудничестве.

История о шведской журналистке Ким Валль, которую убили на подводной лодке Nautilus в 2017 году, превратится в мини-сериал. Об этом сообщает издание Local.

В картине The Investigation речь пойдёт только об убитой, её друзьях и правоохранителях, которые выясняли обстоятельства загадочного дела. Автором сценария станет датчанин Тобиас Линдхольм.

При этом по его замыслу в шестисерийной ленте не появится убийца журналистки, изобретатель Петер Мадсен.

— Я заинтересован в процессах и людях, которые раскрыли преступление, а также в людях, которые должны продолжать жить, несмотря на это. Таким образом, полностью осознанным решением является то, что преступник совсем не появится в сериале, — подчеркнул Линдхольм.

Известно, что он и производственная компания Miso Productions уже договорились с родителями погибшей и полицейским, который вёл расследование, о сотрудничестве.

Напомним, что шведская журналистка Ким Валль 10 августа 2017 года, желая сделать интервью, отправилась на прогулку на подводной лодке Nautilus с датским изобретателем Петером Мадсеном. На следующий день друг погибшей заявил о её исчезновении. Вскоре полицейским удалось найти тело журналистки в территориальных водах Дании.

Позднее части тела, голова и одежда погибшей были найдены в пластиковых пакетах. При этом Мадсен, обвинявшийся в убийстве и расчленении девушки, утверждал, что она погибла в результате несчастного случая.