Гонщик "Формулы-1" Райкконен попал в ДТП в Швейцарии

Швейцарская полиция оштрафовала финского пилота "Феррари" Кими Райкконена, пишет агентство ATS. Сообщается, что 38-летний гонщик попал в аварию в городе Цуг. Он пытался уклониться от ехавшего навстречу автомобиля, однако не рассчитал расстояния до припаркованной у обочины машины и столкнулся с ней. За это ему предстоит заплатить $353.

Ранее Райкконен объявил о своём уходе из команды "Феррари" после окончания нынешнего сезона "Формулы-1". По данным финских СМИ, он планирует перейти в швейцарскую команду "Заубер" и провести с ней два следующих сезона. Кроме того, сообщается, что гонщику достанется пакет акций команды и после завершения спортивной карьеры он войдёт в состав её руководства.

Кими Райкконен — чемпион мира серии "Формула-1" 2007 года, дважды вице-чемпион мира (в 2003 и 2005 годах) и дважды бронзовый призёр (в 2008 и 2012 годах).