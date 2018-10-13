По словам члена Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, инициатива продемонстрирует общественную и государственную значимость работы учителей.

Отмечаемый ежегодно в России 5 октября День учителя может стать общенациональным праздником. По крайней мере, такой законопроект уже внесён на рассмотрение экспертного совета "Единой России", сообщает RT.

Инициатором выступает член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Он считает, что такая инициатива продемонстрирует общественную и государственную значимость работы учителей, даст им социальную поддержку, а также поднимет их престиж в обществе.