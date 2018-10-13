День учителя может стать общенациональным праздником
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По словам члена Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, инициатива продемонстрирует общественную и государственную значимость работы учителей.
Отмечаемый ежегодно в России 5 октября День учителя может стать общенациональным праздником. По крайней мере, такой законопроект уже внесён на рассмотрение экспертного совета "Единой России", сообщает RT.
Инициатором выступает член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.
Он считает, что такая инициатива продемонстрирует общественную и государственную значимость работы учителей, даст им социальную поддержку, а также поднимет их престиж в обществе.
— Если мы стремимся к образованности нации, то было бы правильно выделить эту категорию людей таким образом, дать им больше уважения, показать обществу, насколько важна их деятельность, — сказал он.