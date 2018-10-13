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Опубликовано 13 октября 2018, 10:02

Снежная буря стала причиной гибели девяти альпинистов в Непале

Фото: &copy;&nbsp; Flickr / richard_lehnert

Фото: ©  Flickr / richard_lehnert

Они, как сообщается, погибли, когда готовились к восхождению на гору Гурджа, высота которой составляет 7193 метра.

Мощная снежная буря стала причиной гибели девяти альпинистов в Непале. Об этом сообщает издание "Хималайан таймс".

Сообщается, что пять граждан Южной Кореи и четыре их непальских проводника погибли, когда готовились к восхождению на гору Гурджа, высота которой составляет 7193 метра.

Ранее Лайф писал о пропаже в Непале во время шторма альпинистов и их проводников. Сообщалось, что из-за плохой погоды поисковые вертолёты не смогли приземлиться на горе.

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Владислав Фёдоров
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