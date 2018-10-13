Они, как сообщается, погибли, когда готовились к восхождению на гору Гурджа, высота которой составляет 7193 метра.

Мощная снежная буря стала причиной гибели девяти альпинистов в Непале. Об этом сообщает издание "Хималайан таймс".

Сообщается, что пять граждан Южной Кореи и четыре их непальских проводника погибли, когда готовились к восхождению на гору Гурджа, высота которой составляет 7193 метра.