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Регион
Опубликовано 15 октября 2018, 15:27

Яровая предложила сажать на 8 лет за продажу в Интернете фальшивых лекарств

Ирина Яровая. Фото: &copy; пресс-служба фракции "Единая Россия".&nbsp;

Ирина Яровая. Фото: © пресс-служба фракции "Единая Россия". 

По её словам, производство фальсифицированных лекарств не только причиняет вред российской экономике, но и серьёзно угрожает жизни и здоровью населения.

Группа парламентариев во главе с вице-спикером Ириной Яровой вынесла на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предполагается лишение свободы на восемь лет за продажу в Интернете фальшивых лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Яровой.

По её словам, такое решение необходимо для того, чтобы повысить уровень защищённости граждан от оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, а также медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок.

Зампредседателя Госдумы также отметила, что производство фальсифицированных лекарств не только причиняет вред российской экономике, но и серьёзно угрожает жизни и здоровью населения.

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Владислав Фёдоров
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