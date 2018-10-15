Яровая предложила сажать на 8 лет за продажу в Интернете фальшивых лекарств

По её словам, производство фальсифицированных лекарств не только причиняет вред российской экономике, но и серьёзно угрожает жизни и здоровью населения.

Группа парламентариев во главе с вице-спикером Ириной Яровой вынесла на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предполагается лишение свободы на восемь лет за продажу в Интернете фальшивых лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Яровой.

По её словам, такое решение необходимо для того, чтобы повысить уровень защищённости граждан от оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, а также медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок.