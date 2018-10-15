В Черногории задержаны байкеры из мотоклуба "Ночные волки"
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Байкеры сопровождали Патриарха Сербского Иринея и Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, прибывших с визитом в страну.
Черногорская полиция задержала лидеров местного отделения мотоклуба "Ночные волки". Об этом сообщил глава мотоклуба в Сербии и старейшина филиалов в Черногории и Республике Сербской Саша Шваба Савич.
— Задержан лидер "Ночных волков Черногории" Вукоман Булатович, его заместитель Желько Вукчевич, секретарь мотоклуба Желько Обрадович, — приводит его слова РИА "Новости".
Как отмечается, байкеры сопровождали Патриарха Сербского Иринея и Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, прибывших с визитом в страну.
Полицейские задержали байкеров в Цетинье, куда они отправились из Подгорицы.