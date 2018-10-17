McLaren показала суперболид будущего для "Формулы-1"

Британский производитель суперкаров McLaren опубликовал первые изображения нового концепта гоночного автомобиля для гонок серии Formula 1. Отмечается, что гибридный болид MP4-X был построен с учётом передовых технологий хранения и использования энергии, а также получил систему активной аэродинамики, пишет Daily Mail.

Помимо корпуса из углеволокна у нового гоночного автомобиля появилась и крыша. Кроме функции снижения аэродинамического сопротивления новый кузовной элемент защищает пилота: при опрокидывании машины или столкновении с препятствием крыша работает как буферная зона, обеспечивая корпусу машины дополнительную жёсткость. Кроме того, в крышу вмонтированы высокопроизводительные солнечные батареи, питающие некоторые бортовые системы. Шасси автомобиля также почти полностью состоит из углеволокна, которое может частично восстанавливать форму после небольших столкновений.