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Опубликовано 17 октября 2018, 13:51

McLaren показала суперболид будущего для "Формулы-1"

Фото&nbsp;&copy;&nbsp;McLaren Automotive

Фото © McLaren Automotive

Теперь пилот машины будет прикрыт специальным обтекателем, как в боевом истребителе.

Британский производитель суперкаров McLaren опубликовал первые изображения нового концепта гоночного автомобиля для гонок серии Formula 1. Отмечается, что гибридный болид MP4-X был построен с учётом передовых технологий хранения и использования энергии, а также получил систему активной аэродинамики, пишет Daily Mail.

Фото © McLaren Automotive

Фото © McLaren Automotive

Помимо корпуса из углеволокна у нового гоночного автомобиля появилась и крыша. Кроме функции снижения аэродинамического сопротивления новый кузовной элемент защищает пилота: при опрокидывании машины или столкновении с препятствием крыша работает как буферная зона, обеспечивая корпусу машины дополнительную жёсткость. Кроме того, в крышу вмонтированы высокопроизводительные солнечные батареи, питающие некоторые бортовые системы. Шасси автомобиля также почти полностью состоит из углеволокна, которое может частично восстанавливать форму после небольших столкновений.

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Сергей Андреев
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