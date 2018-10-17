Госдума ужесточит борьбу с пиратским контентом в Интернете

Поисковые сервисы будут обязаны удалять ссылки на нелегальный контент. В противном случае заплатят штраф.

Госдума готовит поправки антипиратского закона. После их принятия поисковики могут обязать удалять ссылки на незаконно размещённый контент. Об этом сообщают "Ведомости".

Поправками займутся Минкомсвязи и Министерство культуры. С новыми правилами поисковики на законодательном уровне обяжут удалять ссылки на пиратский контент без решения суда. В случае невыполнения закона сервису будет выписан штраф.

Основную часть трафика пиратским сайтам делают именно поисковики. Сейчас такие ресурсы блокируются операторами связи после жалобы правообладателя в Мосгорсуд, но пользователи Интернета без труда находят новые через поисковые сервисы.