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Опубликовано 17 октября 2018, 16:59

Госдума ужесточит борьбу с пиратским контентом в Интернете

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Поисковые сервисы будут обязаны удалять ссылки на нелегальный контент. В противном случае заплатят штраф.

Госдума готовит поправки антипиратского закона. После их принятия поисковики могут обязать удалять ссылки на незаконно размещённый контент. Об этом сообщают "Ведомости".

Поправками займутся Минкомсвязи и Министерство культуры. С новыми правилами поисковики на законодательном уровне обяжут удалять ссылки на пиратский контент без решения суда. В случае невыполнения закона сервису будет выписан штраф.

Основную часть трафика пиратским сайтам делают именно поисковики. Сейчас такие ресурсы блокируются операторами связи после жалобы правообладателя в Мосгорсуд, но пользователи Интернета без труда находят новые через поисковые сервисы.

Пиратство — серьёзная проблема рунета. Ранее стало известно, что в Сеть был незаконно слит каждый второй фильм российского кинопроката.

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Денис Марков
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