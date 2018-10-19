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Регион
Опубликовано 19 октября 2018, 10:46

Рэпера Джигана заподозрили в измене с моделью

Фото: instagram.com/iamgeegun

Фото: instagram.com/iamgeegun

Как сообщается, девушка боится супругу рэпера и категорически против того, чтобы она узнала о романе.

Рэпера Джигана периодически обвиняют в изменах и припоминают его прошлые романы. Как сообщает "Стархит", на этот раз поклонники обвинили его в измене супруге с моделью Ниной Липкиной.

— Мой день начался просто прекрасно. О себе я узнала много нового. Надеюсь, эта информация будет для многих очень полезной, — написала модель в соцсетях.

Девушка также утверждает, что не знакома с Джиганом лично. Ранее Оксана Самойлова, супруга рэпера, в интервью призналась, что муж практически никуда не отпускает её одну.

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Карина Романова
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