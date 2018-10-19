Рэпера Джигана заподозрили в измене с моделью
Фото: instagram.com/iamgeegun
Как сообщается, девушка боится супругу рэпера и категорически против того, чтобы она узнала о романе.
Рэпера Джигана периодически обвиняют в изменах и припоминают его прошлые романы. Как сообщает "Стархит", на этот раз поклонники обвинили его в измене супруге с моделью Ниной Липкиной.
— Мой день начался просто прекрасно. О себе я узнала много нового. Надеюсь, эта информация будет для многих очень полезной, — написала модель в соцсетях.
Девушка также утверждает, что не знакома с Джиганом лично. Ранее Оксана Самойлова, супруга рэпера, в интервью призналась, что муж практически никуда не отпускает её одну.