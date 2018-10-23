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Регион
Опубликовано 23 октября 2018, 14:27

Госдума поддержала в I чтении законопроект об НКО, вмешивающихся в выборы

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Мера позволит предотвратить попытки иностранного вмешательства в российские избирательные процессы.

Депутаты Государственной думы России на пленарном заседании приняли в I чтении законопроект об иностранных организациях, вмешивающихся в выборы в РФ. Согласно проекту предлагается признавать нежелательными их деятельность.

Проект поправок в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента в начале мая этого года представителями четырёх думских фракций.

Предлагается признавать нежелательными те организации, которые препятствуют выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определённого результата на выборах и так далее.

Ожидается, что мера позволит предотвратить попытки иностранного вмешательства в российские избирательные процессы.

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Владислав Фёдоров
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