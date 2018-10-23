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Опубликовано 23 октября 2018, 16:43

Госдума отклонила законопроект о праздновании Дня отца

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Отмечать федеральный праздник пап предлагали ежегодно четвёртого воскресенья июня.

Государственная дума России отклонила законопроект, который предлагал установить в стране праздник — День отца.

По словам заместителя председателя нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной, проект получил отрицательные отзывы российского правительства, Государственно-правового управления Президента РФ, а также Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Как сообщалось ранее, федеральный праздник пап можно было назначить на четвёртое воскресенье июня.

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Владислав Фёдоров
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