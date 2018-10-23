Госдума отклонила законопроект о праздновании Дня отца

Отмечать федеральный праздник пап предлагали ежегодно четвёртого воскресенья июня.

Государственная дума России отклонила законопроект, который предлагал установить в стране праздник — День отца.

По словам заместителя председателя нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной, проект получил отрицательные отзывы российского правительства, Государственно-правового управления Президента РФ, а также Комитета Совета Федерации по социальной политике.