Госдума отклонила законопроект о праздновании Дня отца
Фото: © Pixabay
Отмечать федеральный праздник пап предлагали ежегодно четвёртого воскресенья июня.
Государственная дума России отклонила законопроект, который предлагал установить в стране праздник — День отца.
По словам заместителя председателя нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной, проект получил отрицательные отзывы российского правительства, Государственно-правового управления Президента РФ, а также Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Как сообщалось ранее, федеральный праздник пап можно было назначить на четвёртое воскресенье июня.