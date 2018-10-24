Поклонская опровергла сообщения о создании ею новой партии
Депутат Государственной Думы РФ. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
Парламентарий отметила, что в данный момент занимается организацией лечения детей из Донбасса.
Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская опровергла информацию о том, что планирует создать новую партию. Об этом она сообщила в своём "Фейсбуке".
— В настоящее время я не работаю над созданием каких-либо политических партий и сбором для этого средств, — написала Поклонская.
Ранее агентство URA.RU со ссылкой на неназванного федерального политика сообщило о том, что парламентарий намерена создать новую партию "Сила России" и возглавить её вместе со своим коллегой Сергеем Железняком.
Ранее Поклонская и её муж Иван Соловьёв объяснили, почему поженились тайно.