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Регион
Опубликовано 24 октября 2018, 09:31

Японка сломала ногу во время марафона, но доползла до финиша — видео

Фото: &copy; Youtube/Thom Lukas

Фото: © Youtube/Thom Lukas

Уже во время пересечения заветной линии спортсменка узнала, что её страдания были напрасны.

Кинематографичная история приключилась на командном марафоне "Экиден" в Японии. Одна из участниц после нескольких километров дистанции сломала ногу, но не бросила соревноваться, сообщает издание The Asahi Shimbun. Она приняла волевое решение ползти до финиша на четвереньках. Девушка стёрла колени в кровь, но смогла передать эстафету.

Уже после финиша спортсменка узнала, что её команда в тот момент была снята с соревнований. Девушка будет восстанавливаться от травмы около четырёх месяцев.

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Дмитрий Садылко
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