Японка сломала ногу во время марафона, но доползла до финиша — видео

Уже во время пересечения заветной линии спортсменка узнала, что её страдания были напрасны.

Кинематографичная история приключилась на командном марафоне "Экиден" в Японии. Одна из участниц после нескольких километров дистанции сломала ногу, но не бросила соревноваться, сообщает издание The Asahi Shimbun . Она приняла волевое решение ползти до финиша на четвереньках. Девушка стёрла колени в кровь, но смогла передать эстафету.