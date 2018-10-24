Японка сломала ногу во время марафона, но доползла до финиша — видео
Фото: © Youtube/Thom Lukas
Уже во время пересечения заветной линии спортсменка узнала, что её страдания были напрасны.
Кинематографичная история приключилась на командном марафоне "Экиден" в Японии. Одна из участниц после нескольких километров дистанции сломала ногу, но не бросила соревноваться, сообщает издание The Asahi Shimbun. Она приняла волевое решение ползти до финиша на четвереньках. Девушка стёрла колени в кровь, но смогла передать эстафету.
Уже после финиша спортсменка узнала, что её команда в тот момент была снята с соревнований. Девушка будет восстанавливаться от травмы около четырёх месяцев.