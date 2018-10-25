Госдума против Tinder: в России предлагают запретить приложения для знакомств

По мнению депутата от КПРФ Тамары Плетнёвой, общение в Интернете крайне опасно: на той стороне может оказаться "аферист или какой-нибудь больной".

Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва (КПРФ) предлагает запретить сайты и мобильные приложения для знакомств. На её взгляд, эти ресурсы необходимо блокировать в целях воспитания молодого поколения. Чтобы у молодой пары сложилась настоящая семья, Плетнёва советует каждому внимательно изучить интересы партнёра, представить друг друга своим родителям, а не рассчитывать на совпадение в Интернете.

Председатель Комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

— Мы тоже в своё время по-разному знакомились: и в транспорте, и на улице, и на танцах, но это не значит, что сразу женились, — рассуждает Плетнёва в интервью агентству "Москва". — Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да?

Более того, по мнению парламентария, встреча с малознакомым человеком из Интернета может обернуться непредсказуемыми и даже опасными последствиями.

— Им может оказаться кто угодно: какой-нибудь аферист, какой-нибудь больной. Я вообще это не приемлю, не приемлю абсолютно! — отметила депутат.

Отметим, что сама Плетнёва вышла замуж во второй раз в 62 года. Её избранником, как сообщали СМИ, стал обычный пенсионер, который на три года старше неё. Брак был зарегистрирован в посёлке Инжавино Тамбовской области, а свадьбу сыграли в одном из ресторанов областного центра. Как познакомились влюблённые, неизвестно. Считается, что Плетнёва не любит рассказывать о своей личной жизни.