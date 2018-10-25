Госдума в первом чтении приняла законопроекты о налогах для самозанятых

Предположительно, налоги на профессиональный доход для этой категории лиц будут введены на период с 2019 по 2028 годы в столичном регионе, Калужской области, а также в Татарстане.

Госдума в первом чтении приняла пакет из трёх проектов о налоговом эксперименте для самозанятых граждан.

На новый режим налогооблажения смогут перейти люди, доход которых составляет 200 тысяч рублей в месяц, при этом они не имеют работодателя и не привлекают по контрактам к труду наёмных работников.

Доходы от работы с физическими лицами будут облагаться по ставке 4%, от работы с ИП и юрлицами — 6%. Оплата налога должна будет проводиться ежемесячно. В случае перехода на такой режим самозанятые граждане будут освобождены от выплат по НДФЛ (13%).

При уклонении от налогов штраф составит 20% от заработанной суммы, но не менее одной тысячи рублей. Для граждан, не зарегистрировавшихся как самозанятые и получающих доход, наказание за неуплату налога будет такое же, как и сейчас, то есть в зависимости от суммы неоплаченного налога.

— При этом следует помнить, что в случае неуплаты НДФЛ с дохода, который превышает 900 тысяч рублей, наступает уже уголовная ответственность, — заявил заместитель председателя бюджетного комитета.