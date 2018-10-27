Бывший исполнительный директор РФБ экстрадирован из Черногории в Россию
Дмитрий Домани. Фото: © РИА "Новости" / Евгений Биятов
Его обвиняют в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй о мошенничестве в особо крупном размере.
Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани экстрадирован из Черногории в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел РФ Ирину Волк.
По её словам, Домани обвиняют в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй о мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно версии следствия, будучи исполнительным директором федерации он заключил ряд фиктивных договоров от имени организаций с подконтрольными ему предприятиями. Из-за этого РФБ был нанесён значительный материальный ущерб. Чтобы избежать уголовного наказания, Домани покинул Россию, а когда ему были предъявлены обвинения, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.