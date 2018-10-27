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Регион
Опубликовано 27 октября 2018, 13:41

Бывший исполнительный директор РФБ экстрадирован из Черногории в Россию

Дмитрий Домани. Фото: &copy; РИА "Новости" /&nbsp;Евгений Биятов

Дмитрий Домани. Фото: © РИА "Новости" / Евгений Биятов

Его обвиняют в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй о мошенничестве в особо крупном размере.

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани экстрадирован из Черногории в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел РФ Ирину Волк.

По её словам, Домани обвиняют в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, будучи исполнительным директором федерации он заключил ряд фиктивных договоров от имени организаций с подконтрольными ему предприятиями. Из-за этого РФБ был нанесён значительный материальный ущерб. Чтобы избежать уголовного наказания, Домани покинул Россию, а когда ему были предъявлены обвинения, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

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Владислав Фёдоров
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