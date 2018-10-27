Бывший исполнительный директор РФБ экстрадирован из Черногории в Россию

Его обвиняют в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй о мошенничестве в особо крупном размере.

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани экстрадирован из Черногории в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел РФ Ирину Волк.

По её словам, Домани обвиняют в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй о мошенничестве в особо крупном размере.