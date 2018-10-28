В Госдуме назвали подстрекательством призывы депутата Рады взрывать склады в РФ

Такие призывы, как отмечается, должны быть тщательно расследованы со стороны следственных органов.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы России Александр Шерин назвал подстрекательством призывы депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол взрывать российские склады. Об этом сообщает RT.

Ранее украинский парламентарий призвала взрывать склады в России в отместку за оставленные без ответа "диверсии на украинских складах".

Шерин же назвал ситуацию с украинскими складами "нечистым делом" и предположил, что всё это происходит из-за коррупции. Он также добавил, что слова Черновол звучат как подстрекательство и сравнимы с часто исходящими от политиков Украины угрозами взорвать Крымский мост.