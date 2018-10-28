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Регион
Опубликовано 28 октября 2018, 20:16

Захарова назвала фейком данные об ультиматуме повстанцев в ЦАР

Мария Захарова. Фото: &copy; РИА Новости / Алексей Мальгавко

Мария Захарова. Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Сообщения о том, что повстанцы в Центральной Африканской Республике якобы выдвинули требование о выводе "российских военных", являются ложными. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации, — сказала она.

Ранее ряд средств массовой информации опубликовали информацию о том, что повстанцы потребовали от властей республики в течение двух дней вывести с некоторых территорий свои силы, в том числе "российских военных".

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Владислав Фёдоров
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