Захарова назвала фейком данные об ультиматуме повстанцев в ЦАР
Мария Захарова. Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сообщения о том, что повстанцы в Центральной Африканской Республике якобы выдвинули требование о выводе "российских военных", являются ложными. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
— Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации, — сказала она.
Ранее ряд средств массовой информации опубликовали информацию о том, что повстанцы потребовали от властей республики в течение двух дней вывести с некоторых территорий свои силы, в том числе "российских военных".