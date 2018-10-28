Захарова назвала фейком данные об ультиматуме повстанцев в ЦАР

Сообщения о том, что повстанцы в Центральной Африканской Республике якобы выдвинули требование о выводе "российских военных", являются ложными. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации, — сказала она.