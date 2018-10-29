Москалькова: Переговоры о возвращении рыбаков с "Норда" не дали результатов

Переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой о возвращении домой членов экипажа захваченного судна "Норд" снова не дали никаких результатов. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она посетовала, что этот вопрос "постоянно политизируется" украинской стороной.

— Призываю общество Украины и органы власти посмотреть на эти события как на грубое нарушение прав человека и международных норм, — заявила Москалькова.

Как уже сообщал Лайф, украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд", на борту которого находились россияне, ещё в конце марта. В отношении капитана возбудили уголовное дело. Российская сторона неоднократно призывала отпустить задержанных граждан. На каком-то этапе даже обсуждались варианты обмена. Однако в украинской прокуратуре неожиданно заявили, что моряки на законных основаниях могут вернуться домой, но якобы сами не хотят этого делать.