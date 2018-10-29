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Регион
Опубликовано 29 октября 2018, 14:19

Савельев заявил о планах "Аэрофлота" перевозить к 2023 году до 100 млн человек

Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Отмечается, что за 9 месяцев текущего года группа компаний перевезла 42,2 млн пассажиров, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Генеральный директор группы "Аэрофлот" Виталий Савельев заявил о планах компании к 2013 году нарастить перевозки до 90–100 пассажиров в год. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Если в прошлом году мы перевезли 50 миллионов, то в этом году будет 56 миллионов. "Аэрофлот" вырастет примерно на 10 процентов, вся группа — на 11,8, — приводит слова гендиректора пресс-служба Кремля.

По словам Савельева, существенный рост даёт дочерняя авиакомпания "Победа".

За 9 месяцев текущего года группа "Аэрофлот" перевезла 42,2 млн пассажиров. Этот показатель на 10,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 8%, до 26,8 млн пассажиров.

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Владислав Фёдоров
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