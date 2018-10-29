Савельев заявил о планах "Аэрофлота" перевозить к 2023 году до 100 млн человек

Отмечается, что за 9 месяцев текущего года группа компаний перевезла 42,2 млн пассажиров, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Генеральный директор группы "Аэрофлот" Виталий Савельев заявил о планах компании к 2013 году нарастить перевозки до 90–100 пассажиров в год. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Если в прошлом году мы перевезли 50 миллионов, то в этом году будет 56 миллионов. "Аэрофлот" вырастет примерно на 10 процентов, вся группа — на 11,8, — приводит слова гендиректора пресс-служба Кремля.

По словам Савельева, существенный рост даёт дочерняя авиакомпания "Победа".