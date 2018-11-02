Не влияет на политику. В ГД объяснили, почему Коломойский не попал под санкции

Депутат нижней палаты парламента даже отмечает, что действия олигарха в российско-украинских отношениях просто ничтожны.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с Лайфом рассказал, почему олигарх Игорь Коломойский не попал под контрсанкции со стороны России.

— Гражданин Коломойский на сегодняшний день не является лицом, которое влияет на политическую жизнь Украины, на формирование у Порошенко каких-то действий в отношении России. Он является сейчас гражданином другой страны, он не проживает на территории Украины, — отметил Водолацкий.

Он также подчеркнул, что в список Коломойский не попал из-за ничтожности своих действий в российско-украинских отношениях.

— В списке находятся те лица, которые влияют на общественное формирование российско-украинских решений Порошенко и Верховной рады, других там нет, — подытожил депутат Госдумы.

Напомним, украинский бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что не попал под российские санкции в отношении некоторых граждан Украины, потому что перед введением ограничительных мер Москва якобы согласовывала список с администрацией лидера Незалежной Петра Порошенко.