В ГД ответили на слова генерала НАТО о проблемах в случае войны с Россией

Парламентарий считает, что данное заявление могло стать очередной попыткой пролоббировать интересы каких-то компаний.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал РИА "Новости", что слова генерала НАТО Яна Брукса о проблемах в случае войны с Россией являются не более чем нагнетанием обстановки.

— Я думаю, это очередное нагнетание [обстановки вокруг РФ] либо попытка пролоббировать интересы каких- то компаний. На самом деле всё нагнетание в Америке заканчивается в конечном счёте деньгами, — заявил Шерин.

Он также отметил, что данное заявление могло быть сделано для того, чтобы некая логистическая компания получила возможный заказ.