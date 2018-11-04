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Опубликовано 4 ноября 2018, 14:00

В ГД ответили на слова генерала НАТО о проблемах в случае войны с Россией

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Парламентарий считает, что данное заявление могло стать очередной попыткой пролоббировать интересы каких-то компаний.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал РИА "Новости", что слова генерала НАТО Яна Брукса о проблемах в случае войны с Россией являются не более чем нагнетанием обстановки.

— Я думаю, это очередное нагнетание [обстановки вокруг РФ] либо попытка пролоббировать интересы каких- то компаний. На самом деле всё нагнетание в Америке заканчивается в конечном счёте деньгами, — заявил Шерин.

Он также отметил, что данное заявление могло быть сделано для того, чтобы некая логистическая компания получила возможный заказ.

Ранее Лайф сообщал, что глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс считает, что в случае столкновения с РФ европейские страны, входящие в состав альянса, встретятся с проблемами транспортировки военной техники и контингента.

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Артур Белкин
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