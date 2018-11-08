Фильм по мотивам сериала "Во все тяжкие" сочли ужасной идеей
Кадр сериала "Во все тяжкие"/ © Кинопоиск
По мнению кинокритика, "Во все тяжкие" стал удачным проектом именно благодаря формату сериала.
Кинокритик Стюарт Хэритэдж высказался по поводу идеи создать полнометражный фильм по сериалу "Во все тяжкие". Он заявил, что это ужасная и циничная идея. Об этом сообщает The Guardian.
Критик считает, что "Во все тяжкие" стал успешным проектом именно благодаря формату сериала. Он позволил авторам шоу за 50 эпизодов раскрыть характер и мотивацию Уолтера Уайта, главного героя сериала.
Критик считает, что "Во все тяжкие" может стать жестоким и головокружительным фильмом, однако он будет абсолютно поверхностной работой. Информация о том, что сериал получит продолжение в виде полнометражного фильма, появилась накануне. Проектом занимается создатель оригинального шоу Винс Гиллиган.