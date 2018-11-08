Фильм по мотивам сериала "Во все тяжкие" сочли ужасной идеей

По мнению кинокритика, "Во все тяжкие" стал удачным проектом именно благодаря формату сериала.

Кинокритик Стюарт Хэритэдж высказался по поводу идеи создать полнометражный фильм по сериалу "Во все тяжкие". Он заявил, что это ужасная и циничная идея. Об этом сообщает The Guardian.

Критик считает, что "Во все тяжкие" стал успешным проектом именно благодаря формату сериала. Он позволил авторам шоу за 50 эпизодов раскрыть характер и мотивацию Уолтера Уайта, главного героя сериала.