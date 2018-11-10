Назван победитель тренировки "Формулы-1" в Бразилии
Фото: © Flickr / Giorgio Comai
На бразильской трассе автодрома имени Жозе Карлуса Пасе завершилась вторая серия свободных заездов.
Мероприятие проходит в Сан-Паулу. Первым среди участников очередного этапа чемпионата мира в классе "Формула-1" стал Вальттери Боттас (финн, пилот Mercedes).
Второе место занял его партнёр по команде — Льюис Хэмилтон. Британец ранее досрочно обеспечил себе титул чемпиона. Он уступил финну 0,003 секунды.
Замкнул тройку лучших Себастьян Феттель (немец, пилот Ferrari). Он проиграл финскому гонщику 0,073 секунды. Пилот из России Сергей Сироткин занял 16-е место — он отстал на 1,723 секунды.