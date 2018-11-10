Назван победитель тренировки "Формулы-1" в Бразилии

На бразильской трассе автодрома имени Жозе Карлуса Пасе завершилась вторая серия свободных заездов.

Мероприятие проходит в Сан-Паулу. Первым среди участников очередного этапа чемпионата мира в классе "Формула-1" стал Вальттери Боттас (финн, пилот Mercedes).

Второе место занял его партнёр по команде — Льюис Хэмилтон. Британец ранее досрочно обеспечил себе титул чемпиона. Он уступил финну 0,003 секунды.