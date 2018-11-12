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Регион
Опубликовано 12 ноября 2018, 02:21

Пилоты "Формулы-1" устроили потасовку после финиша на Гран-при Бразилии — видео

Пилот "Ред булл" Макс Ферстаппен и гонщик Эстебан Окон из "Форс Индии" едва не устроили драку после финиша в рамках этапа Гран-при Бразилии.

Ферстаппен подошёл к Окону на процедуре взвешивания и несколько раз толкнул его, а также нанёс французу удар в грудь.

Таким образом голландец хотел проучить Окона, с которым столкнулся во время гонки. В результате чего обоих пилотов развернуло, а Ферстаппен не смог догнать лидера Льюиса Хэмилтона и финишировал вторым.

Теперь же пилоту "Ред булл" предстоит понести наказание: стюарды FIA после разбирательств "наградили" Макса двумя днями общественных работ. Этот срок голландец проведёт на мероприятиях, проводимых под эгидой организации.

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Андрей Довлатов
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