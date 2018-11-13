Поклонская рассказала, чем займётся её муж после ухода с госслужбы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что после ухода с поста руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой её муж Иван Соловьёв будет помогать в реализации проектов Натальи.

— Сегодня в реализуемых проектах работаем совместно с моим мужем Иваном Соловьёвым. У него большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы... У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьёмся вместе, — цитирует слова Поклонской РИА "Новости".

Правда, Наталья не уточнила, чем конкретно, а точнее, каким из проектов, которые она хочет реализовать, будет заниматься её супруг.