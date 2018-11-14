Оператор "обогнал" профессиональных спортсменов, чтобы не упустить красивый кадр

Ежегодно с 2007 года проводятся соревнования по кроссфиту, которые призваны выявить "самого физически сильного и выносливого человека". На кадрах ролика — один из этапов такого соревнования 2016 года, который снимал оператор Марстон Сойерс: забег на 256 м. Мужчина бежал быстрее многих, хотя ему не достался никакой приз.

В чём же дело? В умелом монтаже. Если посмотреть оригинальное видео с соревнований ниже, то можно увидеть, что оператор стартует раньше. То есть у него заведомо было преимущество.

Но такой неожиданный поворот всё равно не смутил комментаторов, которые похвалили быстрого видеооператора. Ведь, даже несмотря на ранний старт, его бег осложняли многие детали, например тяжёлая камера в руке.

Не забывайте, что в одной руке у него по крайней мере килограммов девять Griff2wenty3