Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 13:11

Оператор "обогнал" профессиональных спортсменов, чтобы не упустить красивый кадр

В топ Reddit вышел ролик, на котором оператор на соревнованиях по кроссфиту так ответственно выполняет свою работу, что в итоге оказывается впреди многих спортсменов. Такими способностями нельзя не восхититься, но не торопитесь, есть один нюанс.

Видео: reddit/TheAstraeus

Видео: reddit/TheAstraeus

Ежегодно с 2007 года проводятся соревнования по кроссфиту, которые призваны выявить "самого физически сильного и выносливого человека". На кадрах ролика — один из этапов такого соревнования 2016 года, который снимал оператор Марстон Сойерс: забег на 256 м. Мужчина бежал быстрее многих, хотя ему не достался никакой приз.

Видео: reddit/TheAstraeus

В чём же дело? В умелом монтаже. Если посмотреть оригинальное видео с соревнований ниже, то можно увидеть, что оператор стартует раньше. То есть у него заведомо было преимущество.

Видео: YouTube/The CrossFit Games — Individual Handstand Walk/Suicide Sprint/The Plow

Но такой неожиданный поворот всё равно не смутил комментаторов, которые похвалили быстрого видеооператора. Ведь, даже несмотря на ранний старт, его бег осложняли многие детали, например тяжёлая камера в руке.

Не забывайте, что в одной руке у него по крайней мере килограммов девять

Griff2wenty3

Несмотря ни на что, его работа просто впечатляет. Он всё равно быстро бежит, задействуя только одну руку, не глядя вперёд и неся камеру

Atlion

BannerImage
Алина Гостева
  • Статьи
  • соревнования
  • Бег
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar