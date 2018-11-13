Медведев: Запад порой заставляет другие страны существовать лишь на карте

Односторонние действия, эгоизм и пренебрежение к международным договорённостям уже стали привычными чертами политики некоторых стран, подчеркнул российский премьер.

Односторонние действия и неуважение к международному праву со стороны ряда западных стран представляют собой угрозу для мировой стабильности. Такое мнение высказал премьер России Дмитрий Медведев, выступая на международной конференции по Ливии.

Он подчеркнул, что Россия как выступала, так и продолжает выступать за то, чтобы внутренние проблемы таких стран, как Ливия, решались через политический диалог. Но вот некоторые зарубежные партнёры считают иначе.

— Односторонние действия, эгоистически трактуемые национальные интересы, лёгкость, с которой разрываются международные договоры и применяется сила, стали привычными чертами политики некоторых стран Запада, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В такой ситуации, по словам главы российского правительства, никто не может чувствовать себя в безопасности.

— Эта политика зачастую приводит к тому, что целые государства остаются государствами только на карте, а на самом деле становятся территориями, — резюмировал он.

Напомним, после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался кризис. Сейчас в стране двоевластие, она поделена на две части.