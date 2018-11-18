Итальянец стал чемпионом в шоссейных гонах WTCR в 56 лет
Фото: fia.com
По итогам 10 этапов он набрал пять побед и триста шесть очков. На втором месте — Иван Мюллер, на третьем — Гуэррьери.
Итальянский пилот команды BRC Racing Габриеле Тарквини в 56 лет победил в Кубке мира по шоссейно-кольцевым автогонкам в классе туринг (WTCR). Об этом сообщает ТАСС.
Габриэле Тарквини Фото © РИА Новости/Алексей Куденко
Заключительный этап сезона проходил в китайском Макао. В первой гонке 56-летний Тарквини занял четвёртое место, во второй он сошёл с дистанции. В третьей ему удалось финишировать 10-м.
Также победы на этапе одержали француз Жан-Карл Верне (Audi Sport Leopard Lukoil Team WRT), бельгиец Фредерик Вервиш (Audi Sport Team Comtoyou) и аргентинец Эстебан Гуэррьери (ALL-INKL.COM Mnnich Motorsport).
Фото: fia.com
По итогам 10 этапов Тарквини взял пять побед и 306 очков. Второе место занял четырёхкратный чемпион мира по турингу француз Иван Мюллер. Он набрал 303 очка при трёх победах. На третьем месте оказался Гуэррьери, у него две победы и 267 очков.
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