В Госдуме ответили стихами на слова депутата Рады о дураках в киевской власти

В ГД считают, что единичные случаи самокритики чиновников Незалежной вряд ли повлияют на правящий режим в стране.

В Госдуме стихами ответили на заявление парламентария Верховной Рады о "дураках" в киевской власти. Свой комментарий дал депутат от Крыма Руслан Бальбек.

— Покуда есть на этом свете дураки, быть в кресле украинской власти им, стало быть, с руки. Это горькое, но откровенное двустишие полностью отражает мысли украинского народа, — заявил Бальбек.

По его словам, единичные случаи самокритики чиновников "вряд ли повлияют на правящий режим в Украине". Он добавил, что киевские политики, наоборот, считают себя очень умными, великими реформаторами и, что называется, народными благодетелями.

— С народа последнюю рубаху сняли, зато путь в Европу выполнили. Правда, что делать в Европе с пустым карманом украинцам власть не потрудилась объяснить, — заявил Бальбек.

Парламентарий отметил, что украинцы совершили "огромную ошибку", доверившись "уличным реформаторам", но из-за того, что они не умеют признавать свои ошибки, киевской власти удаётся держать себя на плаву.