Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds привели игру в рабочий вид

Разработчики популярной "королевской битвы" продолжают работать над технической составляющей проекта.

Компания PUBG Corp. ещё в августе заявила о старте программы по заявкам геймеров. Программа получила название FIX PUBG. На протяжении трёх месяцев разработчики исправляли ошибки в PlayerUnknown's Battlegrounds — и теперь, по словам разработчиков, все проблемные моменты устранены.

Главной задачей разработчиков была оптимизация игры. Благодаря усердной работе команда снизила среднее время загрузки уровня с 14,4 секунды до 5,6 секунды. Также разработчики улучшили визуальные эффекты, а также добились результата, который позволил повысить количество кадров в секунду во время игры.