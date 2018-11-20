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Опубликовано 20 ноября 2018, 13:02

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds привели игру в рабочий вид

Фото: &copy;&nbsp;PlayerUnknown's Battlegrounds

Фото: © PlayerUnknown's Battlegrounds

Разработчики популярной "королевской битвы" продолжают работать над технической составляющей проекта.

Компания PUBG Corp. ещё в августе заявила о старте программы по заявкам геймеров. Программа получила название FIX PUBG. На протяжении трёх месяцев разработчики исправляли ошибки в PlayerUnknown's Battlegrounds — и теперь, по словам разработчиков, все проблемные моменты устранены.

Главной задачей разработчиков была оптимизация игры. Благодаря усердной работе команда снизила среднее время загрузки уровня с 14,4 секунды до 5,6 секунды. Также разработчики улучшили визуальные эффекты, а также добились результата, который позволил повысить количество кадров в секунду во время игры.

Напомним, 7 декабря PlayerUnknown's Battlegrounds выходит на PlayStation 4. Команда ведёт параллельную работу как над консольными версиями игры, так и над клиентом для ПК.

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Сергей Сурепин
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